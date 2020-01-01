«ركن مقهى بحماية الأحساء»

زهور العلي(صدى):

مع بداية عام 2020 افتتحت وحدة الحماية الاجتماعية بالأحساء ” ركن مقهى للموظفات والمستضافات “بمقر الوحدة .

ذكرت مديرة الوحدة امل عبدالعزيز المسلم بان المقهى والذي كان فكرة وتنسيق قسم البرامج والانشطة (عواطف القطيفي وعبير النهيان).

يضم ركنين أساسيين وهما ركن القهوة واخر للقراءة والاطلاع،حيث تم افتتاحه بحضور الموظفات والنزيلات وقدمت لهن ضيافة الافتتاح في ذلك الصباح لتوفير جو هادئ ومناسب للقراءه واحتساء كوب قهوه فاخره لكسر الروتين والتمتع باجواء هادئه بعيده عن زحمة العمل