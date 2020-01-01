الزلفي يترقب مهرجان طويق الشتوي

الزلفي(صدى):

تستعد إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ممثلة بأندية الأحياء بإطلاق مهرجان في إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ( مهرجان طويق الشتوي للبنين والبنات )

خلال الفترة من يوم الأحد 17 / 5 / 1441هـ حتى يوم الأربعاء 20/5/1441هـ

وسيتضمن المهرجان الكثير من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة من ندوات وتسوّق ورياضة وترفيه وثقافة وفنون ومسرح وكذلك معرضاً بيئياً .

من جانبه ذكر مدير التعليم الأستاذ محمد بن عبدالله الطريقي الرئيس التنفيذي

لأندية الأحياء : أن مثل هذه البرامج في إجازة نهاية الفصل الأول لها أثر كبير على الطلاب والطالبات من حيث الفائدة واستثمار الأوقات بما ينفع , هذا وقد قدم الطريقي شكره للقيادة الرشيدة ووزارة التعليم على دعمها لمثل هذه الأندية , كما قدم شكره وتقديره لجميع الزملاء والزميلات العاملين في الأندية على جهودهم, متمنياً أن تحقق هذه الأندية الأهداف المرجوّه.