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الزلفي يترقب مهرجان طويق الشتوي

الزلفي يترقب مهرجان طويق الشتوي
الزلفي(صدى):

تستعد إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ممثلة بأندية الأحياء بإطلاق مهرجان في إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول ( مهرجان طويق الشتوي للبنين والبنات )
خلال الفترة من يوم الأحد 17 / 5 / 1441هـ حتى يوم الأربعاء 20/5/1441هـ
وسيتضمن المهرجان الكثير من البرامج والفعاليات والأنشطة المتنوعة من ندوات وتسوّق ورياضة وترفيه وثقافة وفنون ومسرح وكذلك معرضاً بيئياً .
من جانبه ذكر مدير التعليم الأستاذ محمد بن عبدالله الطريقي الرئيس التنفيذي
لأندية الأحياء : أن مثل هذه البرامج في إجازة نهاية الفصل الأول لها أثر كبير على الطلاب والطالبات من حيث الفائدة واستثمار الأوقات بما ينفع , هذا وقد قدم الطريقي شكره للقيادة الرشيدة ووزارة التعليم على دعمها لمثل هذه الأندية , كما قدم شكره وتقديره لجميع الزملاء والزميلات العاملين في الأندية على جهودهم, متمنياً أن تحقق هذه الأندية الأهداف المرجوّه.

 


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