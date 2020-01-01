د. التويجري يدشن عددا من المشاريع في مستشفى الولادة والأطفال بالخرج

بدر الحارثي(صدى):

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري اليوم خدمة العناية المركزة عن بعد من خلال الربوت المتحرك في مستشفى الولادة والاطفال في محافظة الخرج ، وذلك خلال زيارته التفقدية للمستشفى , يرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة .

وكان في استقبالهم مدير المستشفى الأخصائي عايض العصيمي ، ومديري الإدارات والأقسام بالمستشفى .

وشاهد الدكتور التويجري خلال الزيارة عرضا تعريفيا عن المستشفى ، و الإنجازات التطويرية التي تحققت في المراحل التشغيلية الأولى .

وشملت المشاريع والمبادرات التطويرية التي تم اطلاقها مشروع العناية المركزة عن بعد من خلال الروبوت المتحرك ، والتي تعد الاولى من نوعها في المنطقة والذي يهدف إلى توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في أقسام العناية المركزة، وتوفير رعاية طبية عالية الجودة للمرضى ، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية لتوفير الرعاية المتخصصة لأكبر عدد ممكن من مرضى العناية المركزة .

ويمثل مشروع العناية المركزة عن بعد قفزة نوعية في مجال رعاية الحالات الحرجة في أقسام العناية المركزة .

كما دشن د.التويجري مركز امراض الدم والذي يضم عيادة الانيميا المنجلية ، واول عيادة شاملة لأمراض الدم للمرأة ، وعيادة اليوم الواحد للانيميا المنجلية ، والفحص قبل الزواج لأمراض الدم ، والرعاية النهارية لنقل وتغيير الدم ، والعيادة الالكترونية لأمراض الدم ، وعيادة الاستشارات العائلية لأمراض الدم الوراثية و المكتسبة ، والفحص الشامل والتشخيص المبكر لأمراض الدم بفحص المواليد .

و أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري أن المشاريع التي تم اطلاقها تعد استكمالاً لعدد من المبادرات و المشاريع التطويرية التي تنفذها “صحة الرياض” في المرافق التابعة لها ، وبماينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدمات “صحة الرياض” .

من جانبه أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطه تطويرية طموحة أعدتها “صحة الرياض” لتطوير مستشفياتها ،و في إطار الجهود الحثيثة لاستمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة في المرافق التابعة لها ، و تلبية لمتطلبات المستفيدين من خدماتها، والاستخدام الامثل للموارد .

ولفت أن “صحة الرياض” تعمل ضمن منظومة الصحة عبر برنامج “أداء الصحة” لرفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات .

من جانبه قال مدير مستشفى الولادة والاطفال بالخرج الاخصائي عايض العصيمي أن المستشفى يعمل على تطوير خدماته الصحية بشكل مستمر ، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجالات طب الأطفال، وطب النساء والولادة ، و اعتماد أفضل ممارسات الرعاية الصحية الوطنية والعالمية في مجال رعاية المرضى والجودة والسلامة والتقنيات وخدمة المرضى.

حضر التدشين مدير برنامج وازن في وزارة الصحة الدكتور عصام الغامدي ، والرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر بن محمد الحقباني .