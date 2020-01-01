أول تعليق من «خامنئي» على استهداف «الحشد الشعبي» بالعراق

طهران(صدى):

خرج المرشد الإيراني علي خامنئي عن صمته؛ ليعلق على الهجوم الذي شنته القوات الأمريكية على مليشيات الحشد الشعبي بالعراق المقربة للحرس الثوري الإيراني الأحد الماضي.

وقال خامنئي في خطاب : أنا والحكومة والشعب الإيراني ندين بشدة هذا الهجوم الأمريكي على قوات الحشد الشعبي في العراق.

وتابع خامنئي :لاحظت ما يفعله الأمريكيون في العراق وسوريا، ينتقمون من الحشد الشعبي الذي هزم تنظيم داعش“، مشيرا إلى أن ”الحشد الشعبي في العراق تمكن من إلحاق الهزيمة والقضاء على تنظيم داعش الذي أسسه هؤلاء (الأمريكان)، والآن ينتقمون من هذا الحشد”.