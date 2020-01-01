شاهد.. نسخة جديدة لجينيفر لوبيز تبلغ 19 عاما

واشنطن(صدى):

انتشرت صورًا لفتاة تبلغ 19 عامًا أثارت جدلا كبير بوجه الشبه الكبير بينها وبين النجمة جينيفر لوبيز.

وشبيهة جينيفر هي طالبة لروسية تدعى نتاليا ميرسكيك، وأصغر من النجمة العمالية بـ30 عاماً وفقاً لما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكشفت إن بعض الشركات الجديدة التي تتعامل معهم يستغلون صورتها ويضعونها في إعلاناتهم مدعّين أنها تعود لهذه النجمة العالمية.

ورغم أنه في البدايات لم تكن تعجبها فكرة تشبيهها لشخص آخر، وفقاً لما قالته نقلاً عن الصحيفة نفسها، غير أنها الآن أصبحت تحلم بلقاء جينيفر لوبيز.