لأول مرة.. ترامب يكشف عن صور نادرة مع نجله
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صور نادرة لنجله الأكبر دونالد جونيور ، مقدماً له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده .
ونشر “ترامب ” الصور على تطبيق ” انستجرام ” عندما كان نجله طفل رضيع ، وعلق عليها قائلاً : عيد ميلاد سعيد دونالد جونيور .
وحازت الصور على العديد من الإعجابات ، خاصة ً وأنها الظهور الأول لـ”جونيور ” في مرحلة الطفولة ، والذي وُلد عام 1977 م .
الجدير بالذكر أن جونيور هو الإبن البكر من زوجة ترامب الأولى عارضة عارضة الأزياء السابقة إيفانا .
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