لأول مرة.. ترامب يكشف عن صور نادرة مع نجله

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صور نادرة لنجله الأكبر دونالد جونيور ، مقدماً له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده .

ونشر “ترامب ” الصور على تطبيق ” انستجرام ” عندما كان نجله طفل رضيع ، وعلق عليها قائلاً : عيد ميلاد سعيد دونالد جونيور .

وحازت الصور على العديد من الإعجابات ، خاصة ً وأنها الظهور الأول لـ”جونيور ” في مرحلة الطفولة ، والذي وُلد عام 1977 م .

الجدير بالذكر أن جونيور هو الإبن البكر من زوجة ترامب الأولى عارضة عارضة الأزياء السابقة إيفانا .