التأمينات الإجتماعية: صرف معاش شهري لعائلة السجين بشرط واحد

عادل الحربي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن أحقية عائلة السجين المؤمن عليه والذي سجن لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر الحصول على معاش شهري .

وأبانت “التأمينات ” أنه يشترط أنه يكون عدد شهوره التأمينية 120 شهر أي مضى على اشتراكه 10 سنوات .

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات أكدت أنه يحق لعائلة المتوفي إثر إصابة عمل الحصول على معاش شهري ، كما يحق لعائلة المتوفي الذي كان يصرف معاش بسبب العجز عن العمل أن تحصل على المعاش بعد وفاته .

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