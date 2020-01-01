هيفاء وهبي تثير إعجاب متابعيها بلوك مثير على بوستر «أشباح أوروبا»

بيروت(صدى):

نشرت النجمة اللبنانية هيفا وهبي ، بوستر فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” ، عبر مواقع التوالص الاجتماعي ، مٌعلنه عن عرضه قريباً.

وكشفت هيفا في البوستر عن ملامح شخصيتها بالعمل المنتظر حيث أطلّت في لوك مثير بالشعر الأصفر ، ما أثار إعجاب متابعيها بإطلالتها الجديدة .

يٌذكر أن الفيلم قصة كريم فاروق سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف.