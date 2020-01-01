النيابة العامة تكشف المهام المرتقبة لمجموعة العشرين برئاسة المملكة
كشفت النيابة العامة عن أبرز مهام قمة العشرين والتي تسلمت المملكة رئاستها منذ ديسمبر الماضي وحتى نهاية نوفمبر من العام الجديد 2020 .
وأكدت النيابة العامة أن اجتماعات قادة وممثلي مجموعة العشرين ستعمل على إيجاد حلول لمعالجة قضايا الصحة، والشباب وتمكين المرأة ، كما وضعت قضاياالمناخ والطاقة والتجارة على أولويات القمة .
وتشمل المهام أيضاً مناقشة قضاياالأمن الغذائي والمائي العالمي ، وإيجاد حلول لها ، مما يساهم بدعم عجلة التقدم والازدهار لكافة شعوب ودول العالم .
ووضعت المملكة برنامج تفصيلي لرئاستها لمجموعة العشرين بما يضمن دعم عجلة التقدم والازدهار لكافة شعوب ودول العالم .
رااايق[ عدد التعليقات: 7735 ] نشر منذ 47 دقيقة
النيابة العامة ***!!!!!!!!!!!
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أيش دخلها بهذا الموضوع ***؟؟؟؟!!!!!!!
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وأكدت النيابة العامة أن اجتماعات قادة وممثلي مجموعة العشرين ستعمل على إيجاد حلول لمعالجة قضايا الصحة، والشباب وتمكين المرأة ، كما وضعت قضاياالمناخ والطاقة والتجارة على أولويات القمة .
وتشمل المهام أيضاً مناقشة قضاياالأمن الغذائي والمائي العالمي ، وإيجاد حلول لها ، مما يساهم بدعم عجلة التقدم والازدهار لكافة شعوب ودول العالم .
ووضعت المملكة برنامج تفصيلي لرئاستها لمجموعة العشرين بما يضمن دعم عجلة التقدم والازدهار لكافة شعوب ودول العالم ***
زائر[ عدد التعليقات: 2550 ] نشر منذ 27 دقيقة
لقافة النيابة العامه ح تخرب قمة العشرين .