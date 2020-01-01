النيابة العامة تكشف المهام المرتقبة لمجموعة العشرين برئاسة المملكة

حمود العنزي(صدى):

كشفت النيابة العامة عن أبرز مهام قمة العشرين والتي تسلمت المملكة رئاستها منذ ديسمبر الماضي وحتى نهاية نوفمبر من العام الجديد 2020 .

وأكدت النيابة العامة أن اجتماعات قادة وممثلي مجموعة العشرين ستعمل على إيجاد حلول لمعالجة قضايا الصحة، والشباب وتمكين المرأة ، كما وضعت قضاياالمناخ والطاقة والتجارة على أولويات القمة .

وتشمل المهام أيضاً مناقشة قضاياالأمن الغذائي والمائي العالمي ، وإيجاد حلول لها ، مما يساهم بدعم عجلة التقدم والازدهار لكافة شعوب ودول العالم .

ووضعت المملكة برنامج تفصيلي لرئاستها لمجموعة العشرين بما يضمن دعم عجلة التقدم والازدهار لكافة شعوب ودول العالم .