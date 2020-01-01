حكم نهائي على أربعيني تورط في خطف الأطفال بجدة ليفعل معهم فاحشة اللواط

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة ، الحكم الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية في جدة ، على متهم في قضية خطف الأطفال وفعل الفاحشة معهم ، بقتله تعزيراً على إثر جرائمه ضد الأطفال .

وتعود الواقعة ، عندما تجرد رجل في العقد الرابع من عمره من الرحمة والإنسانية ، واستغلاله لبراءة الأطفال الذكور دون الإناث وخطفهم لفعل الفاحشة ثم إقناعهم بالتكتم عن الجريمة بإعطائهم الأموال .

وبدأت اكتشاف الجريمة عند عثور والد أحد الأطفال على مبلغ من المال مع طفله سائلًا عن مصدرها موضحًا ببراءة الطفولة بأن رجلًا قام بإهدائه له واصفًا لوالده الجريمة الشنيعة التي ارتكبها الجاني ليقوم على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية عنه ليتضح أنه هناك عدة بلاغات لذات الجريمة وأحداثها، متسببًا في إلحاق الضرر المعنوي والنفسي لدى ذوي الأطفال.

على الفور قامت الجهات الأمنية في جدة بالتحري وتكثيف جهودها بالبحث حتى تم القبض على الجاني ، وتبين قيامه بعدد من الجرائم في حق العديد من الأطفال في جدة ،واتضح بأنه موظف ومتزوج وأب لعدد من الأبناء.

ومن جهتها أحالت النيابة العامة بجدة ملف القضية ولائحة الاتهام بعد الانتهاء من التحقيقات للمحكمة الجزائية وتداولت الجلسات القضائية حتى صدور الحكم الشرعي بقتله تعزيرًا.

وتم إحالة الحكم الصادر لمحكمة الإستئناف التي استدعت الجاني من سجنه وتمت مواجهته بالحكم الصادر والأدلة والبراهين لتختتمها بتأييدها الحكم الصادر ومن ثم تم الرفع للمحكمة العليا لإكمال الإجراءات القضائية.