صور من مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة الطائف التي ستفتح خلال أيام
قام أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة سمو الأمير بندر بن سلطان اليوم الأربعاء بزيارة مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة الطائف في سيسد ، والتي سيتم تشغيلها خلال أيام .
وخلال جولته استمع الأمير بندر لشرح مدير عام المرور اللواء محمد البسامي عن إمكانات المدرسة المرتقبة .
وأظهرت الصور الأولية للمدرسة قاعات دراسية ، ومعامل أجهزة محاكاه ، ومضمار للتدريب الميداني .
وحرصت الإمارة على متابعة تنفيذ المدرسة على أحدث الأساليب لزيادة مهارات المرأة في القيادة وتأكيداً على دعمها من قيادات المملكة .
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