صور من مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة الطائف التي ستفتح خلال أيام

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة سمو الأمير بندر بن سلطان اليوم الأربعاء بزيارة مدرسة تعليم القيادة للنساء بجامعة الطائف في سيسد ، والتي سيتم تشغيلها خلال أيام .

وخلال جولته استمع الأمير بندر لشرح مدير عام المرور اللواء محمد البسامي عن إمكانات المدرسة المرتقبة .

وأظهرت الصور الأولية للمدرسة قاعات دراسية ، ومعامل أجهزة محاكاه ، ومضمار للتدريب الميداني .

وحرصت الإمارة على متابعة تنفيذ المدرسة على أحدث الأساليب لزيادة مهارات المرأة في القيادة وتأكيداً على دعمها من قيادات المملكة .