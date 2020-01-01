فلكية جدة: انخفاض تاريخي للبقع الشمسية

جدة(صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن الشمس ودعت العام 2019 بنفس الطريقة التي استقبلته، خالية تماما من البقع الشمسية على سطحها، حيث بلغ عدد الأيام بدون بقع 281 يوم محطم بذلك الرقم القياسي المسجل سابقا في عصر الفضاء خلال العام 2008 بعدد أيام ( 268 يوم)، ولكن لايزال العام 1913 متصدر بعدد أيام بلغت 311 يوم بدون بقع شمسية.

من المعروف أن الحد الأدنى لنشاط الشمس جزء طبيعي من دورة البقع الشمسية البالغة 11 عام، وقد كان الأخيران (2009 – 2008 و 2019 – 2018) طويلين وعميقين.

اما الآثار الجانبية التي ترافق الحد الأدنى لنشاط الشمس تشمل انحسار التوهجات الشمسية والعواصف الجيو مغناطيسية مما يجعل من الصعب ظهور أضواء الشفق القطبي الشمالية عند خطوط العرض الوسطى، إلى جانب زيادة كثافة الأشعة الكونية نظرا لأن المجال المغناطيسي الضعيف للشمس يسمح بمزيد من الجزيئات من الفضاء السحيق بالدخول إلى النظام الشمسي مما يعزز مستويات الإشعاع في أعلى الغلاف الجوي للأرض وهذا يحدث الآن بالفعل مع اقتراب مستوى الأشعة الكونية من الرقم القياسي المسجل في عصر الفضاء.

وتشير التوقعات بأن الانخفاض في عدد البقع الشمسية سوف يستمر خلال العام 2020، ما يعني بأننا نعيش الآن ضمن حد أدنى عميقة جدا لنشاط الشمس.