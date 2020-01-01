«الشورى» يوجه بالكشف عن الإحتكار في ثلاث قطاعات حيوية بالمملكة

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة بتكثيف دورها للكشف عن الممارسات الإحتكارية ببعض القطاعات الحيوية بالمملكة .

ووجه “الشورى ” هيئة المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” لدراسة معدلات التركز الإقتصادي للكشف عن وجود ممارسات احتكارية بالقطاع المصرفي ، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة .

كما وجه الشورى الهيئة العامة للمنافسة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الإحتكار في سوق قطع غيار السيارات ، وقطاع الأدوية ، لتعزيز المنافسة العادلة ، فضلاً عن أهمية توعية الأفراد بالتبليغ عن حالات المخالفة لنظام المنافسة .

ويأتي ذلك حرصاً على ضبط الأسعار في السوق المحلية وإتاحة جميع السلع أمام المستهلكين ، بالإضافة لتحسين المناخ الإستثماري بالمملكة .