«الغذاء والدواء» تلزم منتجي وموردي الحليب الصناعي ومنتجاته بضوابط جديدة

علي القحطاني(صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيان هام للموردي ومنتجي الحليب الصناعي والأغذية الحليبية التكميلية ، وغيرها من أغذية الرضع ذات الإستخدامات الطبية .

وألزمت الهيئة على المُصنع والمستورد بإتباع ضوابط تداول تلك الأغذية بدءً من 1/ مارس / 2020 ، لعدم التعرض للمسائلة النظامية .

وجاءت أبرز الضوابط التي اشترطتها “الغذاء والدواء ” على النحو التالي :

1- الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة لمستودع المستورد أو المنتج المحلي .

2- عدم البيع إلا لجهات مرخصة من الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة .

3- وجود نظام التتبع ابتداءً من التصنيع .

4- اجتياز اختبارات فترة الصلاحية .

5- الإلتزام بسجلات اماكن توزيع المنتجات التي يتم الإذن بفسحها من الهيئة ، وفي حال طرأ تغيير يدعو لسحبها يقوم بتحمل المسؤولية للسحب والإعلان عن تلك المنتجات بالصحف .

6- عدم الإستيراد إلا من المنشآت المرخص لها والمعتمدة لدى الهيئة .

7- عدم الإستراد إلا من المصنع بشكل مباشر .

8- ان يكون المنتج مسجل لدى الهيئة ومطابق للوائ والمواصفات .

كما وضعت الهيئة ضوابط لتوفر المعلومات عن الشركات المستوردة أو المنتجة ومتابعة المنتج بالأسواق لضمان سلامة تلك المنتجات الهامة للأطفال .