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«الغذاء والدواء» تلزم منتجي وموردي الحليب الصناعي ومنتجاته بضوابط جديدة

«الغذاء والدواء» تلزم منتجي وموردي الحليب الصناعي ومنتجاته بضوابط جديدة
علي القحطاني(صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيان هام للموردي ومنتجي الحليب الصناعي والأغذية الحليبية التكميلية ، وغيرها من أغذية الرضع ذات الإستخدامات الطبية .

وألزمت الهيئة على المُصنع والمستورد بإتباع ضوابط تداول تلك الأغذية بدءً من 1/ مارس / 2020 ، لعدم التعرض للمسائلة النظامية .

وجاءت أبرز الضوابط التي اشترطتها “الغذاء والدواء ” على النحو التالي :
1- الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة لمستودع المستورد أو المنتج المحلي .
2- عدم البيع إلا لجهات مرخصة من الهيئة أو الجهات الحكومية ذات العلاقة .
3- وجود نظام التتبع ابتداءً من التصنيع .
4- اجتياز اختبارات فترة الصلاحية .
5- الإلتزام بسجلات اماكن توزيع المنتجات التي يتم الإذن بفسحها من الهيئة ، وفي حال طرأ تغيير يدعو لسحبها يقوم بتحمل المسؤولية للسحب والإعلان عن تلك المنتجات بالصحف .
6- عدم الإستيراد إلا من المنشآت المرخص لها والمعتمدة لدى الهيئة .
7- عدم الإستراد إلا من المصنع بشكل مباشر .
8- ان يكون المنتج مسجل لدى الهيئة ومطابق للوائ والمواصفات .
كما وضعت الهيئة ضوابط لتوفر المعلومات عن الشركات المستوردة أو المنتجة ومتابعة المنتج بالأسواق لضمان سلامة تلك المنتجات الهامة للأطفال .


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