بالفيديو.. لينكولن تطلق سيارتها الجديدة بتقنياتها الحديثة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

طرحت شركة السيارات العالمية ” Lincoln ” نموذجها الأحدث من سيارات aviator التي تعتبر من بين أشهر السيارات الرباعية الدفع الفارهة في العالم.

وزودت سيارة aviator grand touring الجديدة الهجينة ، بتقنيات حديثة تجعلها تقطع مسافة 100 كلم بمعدل استهلاك للوقود يبلغ 10.23 ليتر تقريبا.

أما قمرة المركبة فأتت آية في الفخامة، وزودت بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 7 ركاب، وواجهة قيادة أنيقة يتداخل فيها الجلد مع الكروم، مزودة بشاشة متطورة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميديا ومراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات.

وتعمل هذه السيارة بمحرك بنزين بـ 6 أسطوانات، ومحرك كهربائي إضافي، يمنحانها معا قوة تعادل 494 حصانا، يمكنانها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.5 ثانية تقريبا، أما سعرها فيبدأ من 68.8 ألف دولار.