بالفيديو.. رصد طائرة الهروب المثير لـ«كارلوس غصن» بالرادار حتى وصوله لإسطنبول

وكالات(صدى):

في تطور جديد لواقعة هروب رجل الأعمال كارلوس غصن من اليابان ، كشف الموقع السويدي Flight Radar 24 المعروف دولياً بمراقبة معظم أنواع الطائرات عبر الردار حركة الطائرة التي كانت تقله في رحلة الهروب المثيرة للجدل .

ووثق مقطع فيديو رحلة الطائرة التابعة لشركة تركية تعمل بمجال تأمين الطائرات لرحلات خاصة ، حيث وصلت الطائرة إلى اسطنبول الساعة 5.15 بعد ظهر أول امس الإثنين بتوقيت تركيا ، بمعنى أنها حلقت 12 ساعة بلا توقف ، وفقاً للعربية نت .

وأظهر الفيديو تحليق الطائرة فوق روسيا ثم البحر الأسود حتى وصلت اسطنبول ، ومن هناك استقل “غصن ” طائرة أخرى لبيروت وطارت بعد 40 دقيقة مع بعض مرافقيه ، و طراز الطائرة Bombardier challenger 300 ، وغير معروف من يملكها .

وكان رئيس رينو نيسان وقطب صناعة السيارات في اليابان ، قد أثار ضجة كبيرة بواقعة هروبه وسط محاولات لفك لغز الهروب المفاجئ من القامة الجبرية باليابان .

إقرأ أيضاً :