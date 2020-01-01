بالفيديو.. رصد طائرة الهروب المثير لـ«كارلوس غصن» بالرادار حتى وصوله لإسطنبول
في تطور جديد لواقعة هروب رجل الأعمال كارلوس غصن من اليابان ، كشف الموقع السويدي Flight Radar 24 المعروف دولياً بمراقبة معظم أنواع الطائرات عبر الردار حركة الطائرة التي كانت تقله في رحلة الهروب المثيرة للجدل .
ووثق مقطع فيديو رحلة الطائرة التابعة لشركة تركية تعمل بمجال تأمين الطائرات لرحلات خاصة ، حيث وصلت الطائرة إلى اسطنبول الساعة 5.15 بعد ظهر أول امس الإثنين بتوقيت تركيا ، بمعنى أنها حلقت 12 ساعة بلا توقف ، وفقاً للعربية نت .
وأظهر الفيديو تحليق الطائرة فوق روسيا ثم البحر الأسود حتى وصلت اسطنبول ، ومن هناك استقل “غصن ” طائرة أخرى لبيروت وطارت بعد 40 دقيقة مع بعض مرافقيه ، و طراز الطائرة Bombardier challenger 300 ، وغير معروف من يملكها .
وكان رئيس رينو نيسان وقطب صناعة السيارات في اليابان ، قد أثار ضجة كبيرة بواقعة هروبه وسط محاولات لفك لغز الهروب المفاجئ من القامة الجبرية باليابان .
إقرأ أيضاً :
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90210 ] نشر منذ 16 دقيقة
المال يعمل عمايل ..