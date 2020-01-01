القصبي يخاطب المواطنين «لو كنت مكاني ماذا تفعل في 2020؟ »

حمود العنزي(صدى):

تفاعل العديد من المغردين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مع سؤال طرحه وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد عبدالله القصبي ، قال فيه ” لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية، ما القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟ ” .

وعلق أحد المغردين على تساؤل وزير التجارة ، ” أزيد عدد المفتشين بالبلديات والتجارة أضعاف مضاعفة وأصرف لهم بدلات مكافآت تحفيزية تشجيعية، أقوم بتوطين جميع الوظائف بالوزارتين” .

وقال آخر: ” إلغاء المقابل المالي ومنع مزاولة المهنة لغير المرخص لهم، وله مقر رسمي, وإلزام الوافدين بمتطلبات فيزتهم بعدم العمل ودعم العاطلين بوظائف بالقطاع الحكومي او الشركات الكبرى “.

وأضاف مغرد: . سوف أجذب الاستثمارات التي توظف السعوديين وترفع من دخلهم وتنوع الاقتصاد وتعزز التجارة، وأقضي على التستر في إطار زمني مجدول يتناغم مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.. الشؤون البلدية ” .