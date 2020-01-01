اتفاقية تدريب موحدة بين «التجمع الأول» و «هيئة التخصصات»

بدر الحارثي(صدى):

أبرمت الإدارة التنفيذية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى اتفاقية تعاون موحدة لتنفيذ برامج تدريبية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع د.صالح بن عبدالله التميمي.

وبينت نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي بالتجمع د.رفاه اليوسف بأن الاتفاقية تهدف لتطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات والتطبيق العملي السليم من قبل الهيئة في مجال التخصصات الصحية المختلفة للوصول إلى مجتمع صحي بكفاءات مؤهلة على أفضل المعايير لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المتجمع بإنسانية وكفاءة.

وبينت د.اليوسف إلى أن الهيئة ترغب من خلال الاتفاقية إلى تنفيذ البرامج التدريبية الصحية والإشراف على التدريب بالتعاون مع المنشآت الصحية والتدريبية الرائدة، لتنفيذ برامج تدريبية تسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية نحو توفير كوادر سعودية مؤهلة في عدة مجالات صحية، وتحقق الأهداف المنشودة من إعداد وتأهيل الكوادر الصحية السعودية، حيث يملك التجمع أماكن متخصصة في التدريب والتطوير.

يذكر بأن التجمع والهيئة كانا قد وقعا في وقت سابق اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء شبكات تعاونية لإدارة المشاريع في القطاع الصحي، وتدريب وتطوير منسوبي التجمع.