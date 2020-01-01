  • الأربعاء 1

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. مفاجأة مذهلة لعاملة بمطعم في أغرب تحدي ليلة رأس السنة

مفاجأة مذهلة لعاملة بمطعم في أغرب تحدي ليلة رأس السنة

مفاجأة مذهلة لعاملة بمطعم في أغرب تحدي ليلة رأس السنة
واشنطن(صدى):

في موقف مثير للدهشة ، فوجئت نادلة بأحد مطاعم بلدة صغيرة بولابة ميشيجان الأمريكية ببقشيش مواكباً للعام الجديد 2020 لتكون أول وأغلى هدية تلقتها في الساعات الأولى للعام الجديد .

وروت النادلة بالمطعم “دانييل فرانزوني ” الموقف الذي لم يخطر على بالها ، مشيرة إلى أن رجل وامرأة دخلا المطعم وكان الحساب 23 دولار فقط لكنها بفوجئت ببقيش قيمته 2020 دولار .

وترك لها الزوجان البقشيش على بطاقة الائتمان ، وعلقا قائلين : سنة جديدة سعيدة .. 2020 تحدي البقشيش .

وقالت الفتاة عن الزوجين : لا يعرفون شيئا عن قصتي. لا يعرفون من أين أتيت ، مشيرة إلى أنها تعيش في ملجأ للمشردين منذ عام .
وأردفت قائلة: لا يعرفون مدى صعوبة الأمر. إنهم يفعلون ذلك فعلا بدافع قلبهم الطيب .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *