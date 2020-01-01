مفاجأة مذهلة لعاملة بمطعم في أغرب تحدي ليلة رأس السنة

واشنطن(صدى):

في موقف مثير للدهشة ، فوجئت نادلة بأحد مطاعم بلدة صغيرة بولابة ميشيجان الأمريكية ببقشيش مواكباً للعام الجديد 2020 لتكون أول وأغلى هدية تلقتها في الساعات الأولى للعام الجديد .

وروت النادلة بالمطعم “دانييل فرانزوني ” الموقف الذي لم يخطر على بالها ، مشيرة إلى أن رجل وامرأة دخلا المطعم وكان الحساب 23 دولار فقط لكنها بفوجئت ببقيش قيمته 2020 دولار .

وترك لها الزوجان البقشيش على بطاقة الائتمان ، وعلقا قائلين : سنة جديدة سعيدة .. 2020 تحدي البقشيش .

وقالت الفتاة عن الزوجين : لا يعرفون شيئا عن قصتي. لا يعرفون من أين أتيت ، مشيرة إلى أنها تعيش في ملجأ للمشردين منذ عام .

وأردفت قائلة: لا يعرفون مدى صعوبة الأمر. إنهم يفعلون ذلك فعلا بدافع قلبهم الطيب .