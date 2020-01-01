محافظة إيرانية تحتل المركز الأول في تعاطي النساء المخدرات وتُشعل غضب «النواب»

طهران(صدى):

استنكرت النائبة الإيرانية لشؤون المرأة، زهراء جواهري، أن محافظة قم أصبحت تحتل المركز الأول في الإدمان على المخدرات بالنسبة للنساء الإيرانيات.

ولفتت في اجتماع لها مع الحكومة المحلية لمحافظة قم، إلى أن النساء في قم يتبوأن المركز الأول في إيران بالنسبة للإدمان على المخدرات والطلاق أيضًا.

كما احتلت المرتبة الأولى في البلاد من حيث النساء اللواتي تركن مقاعد الدراسة في المراحل الابتدائية والمتوسطة.

ومن جانبها طالبت النائبة الحكومة الإيرانية بتحسين أوضاع النساء في محافظة قم والالتفات إلى سوء أوضاعهن.