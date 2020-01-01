بالصور.. تدخل جراحي ناجح لإعادة قدم طفل لشكلها الطبيعي

محمد بن طحيطح(صدى):

قالت صحة بيشة أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة تعامل بنجاح مع حالة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات حيث تبين بعد الفحص الطبي و عمل الأشعة اللازمة أنه يعانى من شلل دماغي أدى إلى تشوه شديد بالقدم اليمنى يمنعه من المشي بصفة طبيعية وبناءً علي الفحوصات الطبية.

تم وضع الخطة العلاجية اللازمة وذلك بتدخل جراحي لإصلاح القدم، و تمت الجراحة والحمد لله و تكونت من ثلاثة خطوات الأولى هي قطع النسيج الضام بباطن القدم و الثانية شق عظمى مزدوج لعظام القدم و الثالثة تطويل وتر اكيليس.

و تكللت العملية بالنجاح بفضل الله حيث تم إعادة الشكل الطبيعي للقدم و تم وضع جبس للقدم حيث يخضع الطفل الآن للرعاية والمتابعة الطبية .