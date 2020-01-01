بالفيديو.. بابا الفاتيكان يعتدي على امرأة امسكت يده بقوة وجذبته ناحيتها

وكالات(صدى):

وثق مقطع فيديو واقعة غريبة لإعتداء بابا الفاتيكان على امرأة امسكت يده بقوة أثناء مصافحته للمحتفلين بليلة رأس السنة أمس الثلاثاء في ساحة الفاتيكان .

وأظهر الفيديو المرأة وهي تجذب يده لتطيل مصافحته وتحاول الكلام معه ، لكنه عندما أراد أن ينهي مصافحتها أمسكت يده بقوة ، فقام بضربها على يدها واستشاط غاضباً وترك الجميع .

وتسبب الفيديو في صدمة كبيرة للمشاهدين ، كما أثار جدلاً بينهم إذ التمس البعض لبابا الفاتيكان العذر كونها جذبته إليها بقوة ، ورأى آخرون أنه كان ينبغي مراعاة شعورها لرؤية بابا الفاتيكان ورغبتها في التحدث إليه ببعض الكلمات .