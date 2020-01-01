بالفيديو.. بابا الفاتيكان يعتدي على امرأة امسكت يده بقوة وجذبته ناحيتها
وثق مقطع فيديو واقعة غريبة لإعتداء بابا الفاتيكان على امرأة امسكت يده بقوة أثناء مصافحته للمحتفلين بليلة رأس السنة أمس الثلاثاء في ساحة الفاتيكان .
وأظهر الفيديو المرأة وهي تجذب يده لتطيل مصافحته وتحاول الكلام معه ، لكنه عندما أراد أن ينهي مصافحتها أمسكت يده بقوة ، فقام بضربها على يدها واستشاط غاضباً وترك الجميع .
وتسبب الفيديو في صدمة كبيرة للمشاهدين ، كما أثار جدلاً بينهم إذ التمس البعض لبابا الفاتيكان العذر كونها جذبته إليها بقوة ، ورأى آخرون أنه كان ينبغي مراعاة شعورها لرؤية بابا الفاتيكان ورغبتها في التحدث إليه ببعض الكلمات .
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