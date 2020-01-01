هيئة أمريكية تحذر من السجائر الإلكترونية: تعرضك لأمراض خطيرة في الرئة

واشنطن(صدى):

أعلنت مصادر من داخل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية ، أن الهيئة بصدد إصدار قرار يحظر التدخين للسجائر الإلكترونية التي تحتوي على نكهات فواكه ، حيث من المتوقع أن تبقي فقط على نكهات التبغ والنعناع.

وأرجعت إدارة الأغذية والدواء إلى نكهات الفواكه في التدخين الإلكتروني، إلى دراسات أكدت أنها سببا رئيسيا في تعرض المستخدم لأمراض خطيرة في الرئة.

وأوضحت أن دخان الزيوت الخاص بتلك النكهات يترسب في الرئة، ما يجعله عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

وكان مسؤولو صحة أمريكيون قد كشفوا ارتفاع الوفيات بسبب السجائر الإلكترونية إلى 52 شخصا معظمهم من المراهقين، نتيجة مرض تنفسي غامض مرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أيضا علاج 118 حالة جديدة في المستشفيات في 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا ومنطقتين من الأراضي الأمريكية حتى العاشر من ديسمبر. وبلغ عدد الأشخاص الذين عولجوا في المستشفيات 2409، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.