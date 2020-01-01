الكشف عن لغز الهروب المثير لرئيس «رينو- نيسان» من اليابان

وكالات(صدى):

تسبب هروب رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن من الإقامة الجبرية المفروضة عليه باليابان إثر القضية المتهم فيها بالفساد ، في صدمة كبيرة للرأي العام باليابان والعالم حول كيفية هروبه .

والمثير في الأمر أن محامي “غصن ” قطب صناعة السيارات ورئيس رينو – نيسان السابق أكد أن موكله كان يُحضر لجلسة محاكمته بكل جد ، وكان حريص هلى تطبيق القواعد الصارمة المفروضه عليه مثل عدم الإقامة خارج المنزل أو مغادرة طوكيو أكثر من ثلاثة أيام أو حتى التواصل مع زوجته، وأنه علم بنبأ هروبه من التليفزيون .

وأكدت معلومات أن كارلوس صاحب الـ 65 عام جرى تهريبه بعملية استخباراتيه بواسطة شركة أمنية خاصة ، دبرت هروبه في صندوق عبر إحدى طائراتها .

الجدير بالذكر أن “غصن ” تم القبض عليه في نوفمبر 2018 لحظة خروجه من طائرة خاصة تابعة لـ “نيسان ” وتم اتهامه بإخفاء امواله عن السلطات المالية ، واتخذت قضيته مسارها من السجن للإفراج بكفالة وحتى الإقامة الجبرية .

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