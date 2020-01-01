وزارة الصناعة تبدأ عملها رسميا.. و«الخريف» يوجه رسالة للقيادة

عادل الحربي(صدى):

حرص بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، على توجيه رسالة شكر للقيادة، تزامنًا مع بدء الوزارة لمزاولة عملها رسميًا اليوم الأربعاء.

ولفت الخريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنه يطمح أن تكون وزارة الصناعة مثالاً لوزارات المستقبل من حيث الكفاءة والديناميكية وروح المبادرة.

وأضاف: أجدّد الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الغالية ولوزير الطاقة وفريقه ولكل الوزراء والوزارات، على ما لقيناه من دعمٍ خلال فترة تأسيس الوزارة، ولفريق العمل المميز في الوزارة والمنظومة.

واستكمل: ولأن العنصر البشري هو أساس النجاح، فسنعمل -بعون الله- على تمكين القيادات وجميع العاملين لتفعيل دور منظومة الصناعة والتعدين للتناغم مع الوزارة وبرنامج (ندلب) لإحداث التغيير وتحقيق الأهداف المأمولة، وستكون السياسات والتشريعات أساساً لتحقيق ذلك، والمستثمر هو مركز اهتمامنا جميعاً.