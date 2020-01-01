ممثلة شهيرة تذهل جمهورها بصوتها العذب

أنقرة(صدى):

أثارت النجمة التركية توبا بويوكستون ، إعجاب جمهورها ومحبيها ، عقب نشرها مقطع فيديو قصير لها وهي تغني أغنية تركية شهيرة تحت عنوان “بفضلكم”.

وفتحت النجمة التركية المعروفة في الوطن العربي بشخصية “عاصي” قناة رسمية لها على اليوتيوب ونشرت اول مقطع لها من إخراج حبيبها رجل الأعمال اوموت افيرغن وكانت تغني بصوتها الجميل والحنون وحققت من خلاله تفاعلًا كبيراً بين جمهورها.

ولم تحدد توبا ما إذا كانت تنوي إحتراف الفن وإطلاق عدداً من الأغاني بصوتها أم أنها خطوة ترويجية لصفحتها الجديدة على موقع يوتيوب.