ترامب: يجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر

واشنطن(صدى):

أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سؤال حول احتمال تصاعد التوتر إلى حرب مع إيران.

وقال ترامب إنه لا يريد حربا مع إيران بعدما هدد في وقت سابق بالانتقام من طهران في أعقاب احتجاجات عنيفة قادتها جماعات مسلحة مدعومة من إيران أمام السفارة الأمريكية في بغداد.

وأضاف: أريد السلام وأحب السلام، ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر، لذلك أنا لا أرى ذلك يحدث.

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