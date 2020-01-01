ترامب: يجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر
أجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سؤال حول احتمال تصاعد التوتر إلى حرب مع إيران.
وقال ترامب إنه لا يريد حربا مع إيران بعدما هدد في وقت سابق بالانتقام من طهران في أعقاب احتجاجات عنيفة قادتها جماعات مسلحة مدعومة من إيران أمام السفارة الأمريكية في بغداد.
وأضاف: أريد السلام وأحب السلام، ويجب أن ترغب إيران في السلام أكثر من أي شخص آخر، لذلك أنا لا أرى ذلك يحدث.
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مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 709 ] نشر منذ 17 دقيقة
إيران شيطان و عدو السلام. لان السلام له استحقاقات تراه يمنع تصدير ثورتها. وخلق مليشيات طائفية من الأقليات الشيعية في الدول العربية وتسليحها لتقوم بتنفيذ أجندتها .
الحوثيين بجوارنا يعادون السلام لأنه يفرض عليهم تسليم السلام لسلطة الدولة
وهذا يدمر عقيدتهم الشيعية الرافضية التوسعية بالفكر الإيراني الصفوي المجوسي