بيان رسمي حول فيديوهات الزحام المروري على جسر الملك فهد في آخر يوم بـ 2019

نايف السالم(صدى):

أصدرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بيان بيان اليوم الأربعاء رداً على ما تم تداوله أمس الثلاثاء حول الزحام المروري الكثيف على جسر الملك فهد في آخر يوم بـ 2019 .

وأكدت أن الحركة المرورية بالجسر شهدت إنسيابية تامة رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين والتي تجاوزت 101 ألف مسافراً بالاتجاهين وعدد 59,729 مسافرا بإتجاه البحرين بجهود كبيرة من الإدارات العاملة في كلا الجانبين .

كما كشفت عن المعدلات الزمنية لعبور المسافرين وكانت على النحو التالي : 38 دقيقة معدل زمن إنهاء إجراءات السفر إلى البحرين في ساعات الذروة ، و50 دقيقة أعلى زمن تم تسجيله إلى البحرين ، و 12 دقيقة معدل زمن إنهاء إجرءات السفر إلى السعودية في ساعات الذروة ، و32 دقيقة أعلى زمن تم تسجيله إلى السعودية .

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا أمس الثلاثاء مقاطع فيديو تروج لزحام مروري كثيف على جسر الملك فهد مع زيادة حركة المسافرين .