سفارة المملكة بجاكرتا تحذر المواطنين من هطول الأمطار الغزيرة

جاكرتا(صدى):

نصحت سفارة المملكة في اندونيسيا المواطنين المتواجدين في جاكرتا بضرورة أخذ الحيطة والحذر ، من سوء الطقس مساء اليوم الأربعاء .

ونشرت السفارة عبر صفحتها الرسمية بتويتر توقعات هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية ، حيث تحذر من هطول أمطار غزيرة يصحبها برق ورعد ورياح قوية في جنوب وشرق وغرب جاكرتا مساء اليوم حتى منتصف الليل .

وشددت السفارة على مواطنيها بأخذ الحذر في تلك المناطق والتواصل معها عند الحاجة عبر الأرقام التالية : على هاتف السفارة 00622128094000 أو على هاتف الطوارئ 00628553003000 .