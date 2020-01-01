أعراض شائعة لا تستهين بها قد تسبب تسمم الدم وتهدد الحياة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتعرض كثير من الأشخاص لبعض الآلام الشائعة غير مدركاً لخطورتها مما يسبب تزايد الأمر إلى حد الإصابة بـمرض “الفتق الإربي” الشائع .

وتتمثل أغلب أعراض المرض في وجود انتفاخ وآلام شديدة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، مع الشعور بالرغبة في القئ والغثيان ، وقد تسبب تورم في الخصيتين لدى الرجال .

ويؤكد الأطباء على أهمية استشارة الطبيب عند الشعور بتلك الأعراض للخضوع للعلاج على وجه السرعة والذي غالباً ما يكون الجراحة ، إذ قد يتعرض الشخص لتسمم الدم حال الإهمال .

كما نصح الأطباء بأهمية تجنب التدخين والسمنة وحمل الأغراض ذات الوزن الثقيل والضغط المستمر أثناء التبرز بسبب الإمساك حيث تعتبر تلك التصرفات من أبرز العوامل المؤدية للمرض .