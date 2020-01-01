أعراض شائعة لا تستهين بها قد تسبب تسمم الدم وتهدد الحياة
يتعرض كثير من الأشخاص لبعض الآلام الشائعة غير مدركاً لخطورتها مما يسبب تزايد الأمر إلى حد الإصابة بـمرض “الفتق الإربي” الشائع .
وتتمثل أغلب أعراض المرض في وجود انتفاخ وآلام شديدة بين البطن والفخذ على جانبي الجسم، مع الشعور بالرغبة في القئ والغثيان ، وقد تسبب تورم في الخصيتين لدى الرجال .
ويؤكد الأطباء على أهمية استشارة الطبيب عند الشعور بتلك الأعراض للخضوع للعلاج على وجه السرعة والذي غالباً ما يكون الجراحة ، إذ قد يتعرض الشخص لتسمم الدم حال الإهمال .
كما نصح الأطباء بأهمية تجنب التدخين والسمنة وحمل الأغراض ذات الوزن الثقيل والضغط المستمر أثناء التبرز بسبب الإمساك حيث تعتبر تلك التصرفات من أبرز العوامل المؤدية للمرض .
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