إجراء أول عملية مياه زرقاء لرضيع في مستشفى حراء

حسين العلي(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة بإشراف إستشارية العيون والمياه الزرقاء ( الجلوكوما ) الدكتورة/ اشواق العبيري ، من إجراء أول عملية جراحيه للمياه الزرقاء الخلقية لطفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر.

حيث باشرت الحالة الدكتورة / أشواق من خلال الفحص المبدأي و أتضح أن الطفل يعاني من الماء الأزرق الخلقي والذي يكون عاده بسبب إرتفاع ضغط العين نتيجة خلل في تصريف سوائل العين التي يفرزها الجسم الهدبي نتيجة إنسداد كامل أو جزئي في القنوات المسؤولة عن تصريف السائل مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين بشكل دائم ومستمر ينتج عنه تلف العصب البصري وضعف الابصار ، وعلى الفور أعطى العلاج والأدوية اللازمة لتخفيض ضغط العين ، وبعد استقرار حالة العين قرر الفريق الطبي إجراء عملية المياه الزرقاء للعينين ، وتم بحمد لله نجاح العملية دون مضاعفات وقد استغرقت من الزمن ساعتان، والطفل الآن يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد

وأوضحت الدكتورة / أشواق العبيري أن عمليات الجلوكوما تعتبر من أصعب العمليات المتعلقة بجراحة العيون ، والجراحات الدقيقة جداً نظراً إلى عوامل عدة ، منها صغر عمر الطفل وما تشكله من تحديات للتخدير بسبب التخدير الكامل، ، حيث تعتبر العملية في هذا العمر دقيقة جداً وتعدّ هذه الحالة من الحالات الطارئة ، لأن التأخير في مثل هذه الحالات قد يتسبب بتلف العصب البصري وكسل بالعين ثم العمى الكامل لا قدر الله .

ومن جهته أشاد مدير مستشفى حراء الدكتور / وليد بن محمد حسين بجهود الفريق الطبي بقسم العيون ممثلة برئيس القسم الدكتورة دينا مسكي ، خصوصاً و أن هذه العملية تجرى لأول مرة في مستشفى حراء .