الأسطورة يتوعد من يحاول العبث داخل الاتحاد

نواف السالم(صدى):

استنكر الأسطورة ونجم نادي الاتحاد محمد نور محاولات البعض للعبث داخل الاتحاد.

وأشار محمد نور إلى أن رئيس مجلس إدارة العميد أنمار الحائلي يبذل ما في وسعه من أجل الوصول بالفريق إلى منصات التتويج ولكن هناك من يعرقل هذه الأمور.

وأضاف نور في تصريحاتٍ صحفية “أنمار الحائلي يعمل ويبذل كل ما يستطيع لكنه يعاني من الضغوط وأنا جلست معه وسمعت منه، ونادي الاتحاد وضعه الآن جيد وأفضل من العام الماضي، وهناك أيادي خفية تحارب نادي الاتحاد من خارج النادي، وأشخاص يريدون تدمير (العميد) وسوف أفضحهم، ولن أخاف من أحد”.

ويحتل نادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وذلك بعد مرور 13 جولة حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل وحيد و8 هزائم.