بالفيديو..لحظة تأثر محمد عبده بمفاجأة ابنته نورة له على المسرح
فاجأت نورة محمد عبده والدها عراب الطرب، برسالة مسجلة، أعربت فيها عن فخرها به.
وتأثر الفنان محمد عبده بكلمات ابنته، أثناء تواجده على المسرح في الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء تكريما له.
وأعربت نورة في رسالته عن اعتزازها بوالدها، وامتنانها له، بكلمات لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.
وكان أبو نورة قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات «ليلة عراب الطرب»، على المسرح المسمى باسمه في البوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض، مختتما بها حفلات عام 2019.
#فيديو
شاهد تأثر فنان العرب #محمد_عبده الشديد أثناء سماعه كلمة مسجلة من ابنته "نورة" في ليلة تكريمه..#ليلة_عراب_الطرب pic.twitter.com/xFp4Xpv9zh
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 31, 2019
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