بالفيديو..لحظة تأثر محمد عبده بمفاجأة ابنته نورة له على المسرح

أميرة خالد(صدى):

فاجأت نورة محمد عبده والدها عراب الطرب، برسالة مسجلة، أعربت فيها عن فخرها به.

وتأثر الفنان محمد عبده بكلمات ابنته، أثناء تواجده على المسرح في الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء تكريما له.

وأعربت نورة في رسالته عن اعتزازها بوالدها، وامتنانها له، بكلمات لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.

وكان أبو نورة قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات «ليلة عراب الطرب»، على المسرح المسمى باسمه في البوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض، مختتما بها حفلات عام 2019.