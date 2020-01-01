أمريكا ترد على تهديدات زعيم كوريا الشمالية: الباب مفتوح

وكالات(صدى):

على خلفية إعلان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، انهاء بلاده الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة الباليستية العابرة للقارات، خرج وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ليؤكد أن الولايات المتحدة تريد السلام وليس المواجهة.

وقال بومبيو تعقيبًا على تصريحات كيم: نريد أن نستمر في ترك الباب مفتوحا أمام احتمال أن يتخذ زعيم كوريا الشمالية الخيار الأفضل بالنسبة له ولشعبه.

وأكد أنه إذا تخلى الرئيس كيم عن التزاماته التي قطعها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فسيكون ذلك مخيبا للآمال، مضيفًا: آمل ألا يتبع هذا المسار.

وكان كيم أعلن في العام 2018 أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات، لكن تصريحاته، الأربعاء، تهدد الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين.

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