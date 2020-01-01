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رجل أعمال يدفع 4 ملايين ريال رشوة لإدراج والدته على قائمة الترقب!

رجل أعمال يدفع 4 ملايين ريال رشوة لإدراج والدته على قائمة الترقب!
عادل الحربي(صدى):

فتحت النيابة العامة تحقيقا موسعا مع مسؤول سابق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجل أعمال، لاشتراكهما في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة الثاني، زاعمين أنها تمول أنشطة إرهابية.

وتبين أن رجل الأعمال دفع رشوة 4 ملايين ريال للمسؤول بغرض إدراج والدته على قائمة الترقب والقبض.

وقدم رجل الأعمال خطابا للإضرار بوالدته أمام الجهات المختصة، مستعينًا بالمسؤول خلال عمله السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيط لتقديم خطاب الشكوى.

وذكر المتهم في الخطاب أن والدته السعودية تدعم حزب إرهابي بالمال.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 90202 ] نشر منذ 54 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اي شيطان هذا ومن تعاون معه …..!!!

[ عدد التعليقات: 32021 ] نشر منذ 48 دقيقة

طيب ايش مصلحته من تقديم بلاغ ضد امه ؟

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 23 دقيقة

لعنك الله كم انت عاق ايه الشيخ الكذاب

[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 19 دقيقة

نسأل الله العافية والسلامة رجل الأعمال هذا عاق ويخشى عليه من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة

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