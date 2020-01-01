رجل أعمال يدفع 4 ملايين ريال رشوة لإدراج والدته على قائمة الترقب!

عادل الحربي(صدى):

فتحت النيابة العامة تحقيقا موسعا مع مسؤول سابق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجل أعمال، لاشتراكهما في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة الثاني، زاعمين أنها تمول أنشطة إرهابية.

وتبين أن رجل الأعمال دفع رشوة 4 ملايين ريال للمسؤول بغرض إدراج والدته على قائمة الترقب والقبض.

وقدم رجل الأعمال خطابا للإضرار بوالدته أمام الجهات المختصة، مستعينًا بالمسؤول خلال عمله السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيط لتقديم خطاب الشكوى.

وذكر المتهم في الخطاب أن والدته السعودية تدعم حزب إرهابي بالمال.