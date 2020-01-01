رجل أعمال يدفع 4 ملايين ريال رشوة لإدراج والدته على قائمة الترقب!
فتحت النيابة العامة تحقيقا موسعا مع مسؤول سابق بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجل أعمال، لاشتراكهما في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة الثاني، زاعمين أنها تمول أنشطة إرهابية.
وتبين أن رجل الأعمال دفع رشوة 4 ملايين ريال للمسؤول بغرض إدراج والدته على قائمة الترقب والقبض.
وقدم رجل الأعمال خطابا للإضرار بوالدته أمام الجهات المختصة، مستعينًا بالمسؤول خلال عمله السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيط لتقديم خطاب الشكوى.
وذكر المتهم في الخطاب أن والدته السعودية تدعم حزب إرهابي بالمال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90202 ] نشر منذ 54 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. اي شيطان هذا ومن تعاون معه …..!!!
ابو عمار[ عدد التعليقات: 32021 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب ايش مصلحته من تقديم بلاغ ضد امه ؟
شيخين1[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 23 دقيقة
لعنك الله كم انت عاق ايه الشيخ الكذاب
أبو عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 19 دقيقة
نسأل الله العافية والسلامة رجل الأعمال هذا عاق ويخشى عليه من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45165 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله المستعان
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45165 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله المستعان