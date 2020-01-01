زعيم كوريا الشمالية يعلن عن سلاح استراتيجي جديد مهددًا الدبلوماسية النووية

وكالات(صدى):

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، الأربعاء، أن بلاده أنهت الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة الباليستية العابرة للقارات.

وقال كيم أمام مسؤولين في حزبه الحاكم: سيشهد العالم سلاحا استراتيجيا جديدا ستمتلكه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المستقبل القريب.

وكان كيم أعلن في عام 2018 أن كوريا الشمالية لم تعد بحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات النووية أو اختبارات الصواريخ العابرة للقارات، لكن تصريحاته، الأربعاء، تهدد الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت خلال العامين الماضيين.

وأكد كيم أن كوريا الشمالية مستعدة لمواصلة العيش في ظل نظام عقوبات دولي، كي تحافظ على قدرتها النووية.