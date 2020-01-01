آسيوي يقتل زوجته وابنتيه ويطير إلى موطنه

أبوظبي(صدى):

عثرت شرطة الإمارات على أم وابنتيها آسيويات الجنسية متوفيات في شقتهن، ليتبين أن زوج المجني عليها خطط لارتكاب الجريمة ،ثم فر هاربًا إلى بلده.

وكانت والدة المجني عليها قد اتصلت بالشرطة لتعرب عن قلقها إزاء غياب ابنتها وحفيداتها، وعدم تجاوبهن، وانقطاع الاتصال معهن رغم وجودهن في شقتهن.

وبحضور رجال الشرطة لمكان البلاغ، شوهدت طفلة 3 أعوام خلف باب الشقة حية، وعثر على الأم متوفاة في غرفتها، كما عثر على ابنتها 16 عاماً وشقيقتها 13 عاماً متوفيتين، كل منهما في غرفة على حدة.

وتبين أن الأم وابنتيها توفين نتيجة تعرضهن للخنق بقطعة قماش مربوطة على أعناقهن منذ نحو 12 ساعة، وظهرت عليهن علامات اعتداء نتيجة الضرب ومقاومة عملية الخنق.

وباشرت الشرطة بالتعاون مع وزارة الداخلية، إجراءاتها بالتنسيق مع «الإنتربول» الدولي لتتبع الزوج وضبطه وإحضاره من بلده لينال جزاءه وفق القانون.