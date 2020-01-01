بالصور..أول أيام صفقة ليفربول الجديدة «تاكومي» في التدريبات

ماجد محمد(صدى):

استقبل الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول اللاعب المنضم حديثا، الياباني تاكومي مينامينو، في المقر الرئيسي لتدريب الفريق.

وجلس كلوب مع اللاعب على انفراد وتبادل معه أطراف الحديث في جو ودي قبل بدء التدريب.

كما قام إداريو ليفربول باصطحاب مينامينو بجولة في أرجاء المركز التدريبي للنادي للتعرف على أقسامه.

وكان ليفربول قد أعلن ضم صانع الألعاب الياباني تاكومي مينامينو بعد توصله لاتفاق مع ريد بول سالزبورج.

ولم يكشف ليفربول عن القيمة المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما يبلغ 9.30 مليون دولار.