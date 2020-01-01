بالفيديو والصور..لحظة استقبال الرياض لعام 2020

أميرة خالد(صدى):

شهدت الرياض، ترحيبًا بدخول العام الميلادي الجديد، للمرة الأولى بالمملكة، بإطلاق الألعاب النارية، بالبوليفارد .

ووثق مقطع فيديو لحظة الإحتفال بالسنة الجديدة 2020 في حفلة محمد عبده.

يذكر أن محمد عبده، اختتم 2019 بحفل غنائي كبير في البوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض.

فيديو 🔴

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الرياض تستقبل العام الجديد 2020م بالأنوار والألعاب النارية من البوليفارد .

. .#السعوديه2019_انجاز_وطموح

. pic.twitter.com/jv3ASAMzuV — خبر عاجل (@AjelNews24) December 31, 2019

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