بالفيديو والصور..لحظة استقبال الرياض لعام 2020
شهدت الرياض، ترحيبًا بدخول العام الميلادي الجديد، للمرة الأولى بالمملكة، بإطلاق الألعاب النارية، بالبوليفارد .
ووثق مقطع فيديو لحظة الإحتفال بالسنة الجديدة 2020 في حفلة محمد عبده.
يذكر أن محمد عبده، اختتم 2019 بحفل غنائي كبير في البوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض.
فيديو 🔴
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الرياض تستقبل العام الجديد 2020م بالأنوار والألعاب النارية من البوليفارد .
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.#السعوديه2019_انجاز_وطموح
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— خبر عاجل (@AjelNews24) December 31, 2019
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