بالفيديو.. محمد عبده يختتم 2019 بحفل أسطوري في (ليلة عراب الطرب) بالرياض
قام الفنان محمد عبده، بإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات “ليلة عرب الطرب”، على المسرح المسمى باسمه في البوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ليختتم بها فنان العرب حفلات عام 2019.
وجذب محمد عبده، الأنظار حوله خلال الحفل المقام حاليًا بباقة مميزة من أهم أغانيه التي اشتهر بها منذ بدء مسيرته الفنية وحتى الآن.
وعاش جمهور أبي نورة ليلة فنية استمرت أكثر من 5 ساعات قدم فيها عددًا من أغانيه بدأها بـ”ماهو عادي، يا أعذب الحب، عذروب، نسيم الجنوبي”، وبدأت الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء وبحضور الكثير من الشخصيات الثقافية والإعلامية.
وقدم أبو نوره أداءا استثنائيا لرائعته “حسايف” مع أوركسترا سيمفوني عملاق.
#حسايف
التفت… توها ما اختفت
ماكساها الليل … باللون الحزين 🎶#ليلة_عراب_الطرب 🎙#شتاء_الرياض 🇸🇦💙@Mohammed_Abdu@RiyadhSeason pic.twitter.com/zqmXvbVtzr
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) December 31, 2019
اترك تعليقاً