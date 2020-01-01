مفتي مصر السابق يحسم الجدل بشأن شجرة رأس السنة الميلادية

القاهرة(صدى):

بالتزامن مع بدء السنة الميلادية الجديدة، أجاز الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق شراء شجرة الكريسمس.

واستند علي جمعة إلى أن الاحتفال بمولد سيدنا عيسى -عليه السلام- مشروع، خاصة أن الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- كان يفرح بالأنبياء -عليهم السلام-.

وأشار إلى أن التشبه المنهي عنه في حديث من تشبه بقوم فهو منهم، هو التشبه الذي يحدث اللبس، فإن لم يحدث اللبس فخلق الله أمة واحدة، حيث إن هناك أمة الدعوة وهم جميع العالم، وأمة الإجابة وهم المسلمون.

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