توضيح من «الجوازات» بشأن سفر من هم دون الـ 21 عامًا لدول الخليج دون تفويض ولي الأمر

حمود العنزي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراء المتبع لمن هم دون الـ 21 عامًا ويريدون السفر لدول الخليج، في حال وفاة الأب.

وكانت فتاة قد توجهت بسؤال للجوازات قالت فيه: أنا عمري ١٨ و بسافر خارج المملكه لدول الخليج، هل أحتاج تفويض سفر من ولي الامر؟ علماً أن والدي متوفي من يعتبر ولي أمري الان؟.

ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، قائلا: رحم الله فقيدكم، سفر المواطنين من هم دون سن 21 عامًا يشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر.

يذكر أن مجلس الوزراء، في مطلع شهر أغسطس العام الماضي، أصدر قرارًا يسمح للمرأة بالسفر إلى الخارج واستخراج جواز سفر بدون الحصول على موافقة مسبقة من ولي الأمر، ويخص القرار المواطنات اللواتي يبلغن 21 سنة وما فوق.