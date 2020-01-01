بالفيديو.. المصلح يوضح حكم خروج المرأة المعتدة لتعلم القرآن 

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ خالد بن عبد الله المصلح عن حكم خروج المعتدة لتعلم القرآن، قائلا:” المرأة المعتدة للوفاة يجب عليها لزوم البيت وعدم الانتقال لبيت آخر إلا لأمر خارج عن اختيارها، فالانتقال من البيت أما لضرورة أو لضرر “.

وأوضح المصلح خلال حلقة برنامج ” يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”:” إذا كان الخروج لعارض أو لقضاء حاجة فلها أن تخرج في النهار للحاجة والليل للضرورة”.

ولفت المصلح:” يجوز المرأة في العدة لقضاء لمصالحها وحوائجها سواء للعمل أو لزيارة مريض أو للذهاب للمستشفي”.