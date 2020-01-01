بالفيديو.. ذبح طيار سوري منشق وقطع رأسه أمام زوجته في تركيا

أنقرة(صدى):

كشفت تقارير سورية عن ذبح الطيار إسماعيل الملا عمير، قائد مجلس دير الزور العسكري المعارض، صباح اليوم الثلاثاء، في ضواحي مدينة اسطنبول التركية.

وأشارت التقارير إلى أن القاتل هو ابن أخ الملا وأنه ذبحه وقطع رأسه أمام زوجته وطفلته الصغيرة، مؤكدة أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في الشقة، وإن أسباب جريمة القتل لا تزال غير معروفة.

ويذكر أن إسماعيل الملا انشق عن الجيش السوري في العام 2012، وأصبح قائدا لمجلس مدينة دير الزور العسكري التي ينحدر منها.