بالفيديو.. طائرات «أباتشي» أمريكية تطلق تحذيرات لكل من يحاول الاقتراب من سفارتها ببغداد

واشنطن(صدى):

كشف المتحدث باسم التحالف الدولي عن تحرك طائرات الأباتشي الأمريكية لحماية الموظفين الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية ببغداد.

وقال المتحدث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “ لقد اتخذنا إجراءات مناسبة لضمان سلامة المواطنين الأميركيين … ولضمان حقنا في الدفاع عن النفس، أرسلنا قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة ”.