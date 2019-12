بالفيديو.. طائرات «أباتشي» أمريكية تطلق تحذيرات لكل من يحاول الاقتراب من سفارتها ببغداد

كشف المتحدث باسم التحالف الدولي عن تحرك طائرات الأباتشي الأمريكية لحماية الموظفين الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية ببغداد.

وقال المتحدث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “ لقد اتخذنا إجراءات مناسبة لضمان سلامة المواطنين الأميركيين … ولضمان حقنا في الدفاع عن النفس، أرسلنا قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة ”.

VIDEO: AH-64 Apaches protect @USEmbBaghdad. 🚁“We have taken appropriate force protection actions to ensure the safety of American citizens…and to ensure our right of self-defense. We are sending additional forces to support our personnel at the Embassy.”~@EsperDoD 🇺🇸🇮🇶 pic.twitter.com/amABHBAOcL

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) December 31, 2019