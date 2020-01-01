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  3. بالفيديو.. طائرات «أباتشي» أمريكية تطلق تحذيرات لكل من يحاول الاقتراب من سفارتها ببغداد

بالفيديو.. طائرات «أباتشي» أمريكية تطلق تحذيرات لكل من يحاول الاقتراب من سفارتها ببغداد

بالفيديو.. طائرات «أباتشي» أمريكية تطلق تحذيرات لكل من يحاول الاقتراب من سفارتها ببغداد
واشنطن(صدى):

كشف المتحدث باسم التحالف الدولي عن تحرك طائرات الأباتشي الأمريكية لحماية الموظفين الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية ببغداد.

وقال المتحدث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “ لقد اتخذنا إجراءات مناسبة لضمان سلامة المواطنين الأميركيين … ولضمان حقنا في الدفاع عن النفس، أرسلنا قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة ”.


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