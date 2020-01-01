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  3. طارق النوفل : تمت معاقبة الهلال لأنه استمر في بطولة آسيا

طارق النوفل : تمت معاقبة الهلال لأنه استمر في بطولة آسيا




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