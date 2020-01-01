شاب يغتصب طالبة بعد أن يجبرها على ارتداء النقاب

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم شاب في المغرب على اغتصاب طالبة حيث كان المتهم يخدرها ويجبرها على ارتداء النقاب كي لا يعرفها أحد.

وقالت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب إن الطالبة تعرضت لعملية الاختطاف والاغتصاب طيلة أسبوع، بسبب خلاف مع والدها حول أرض فلاحية، بحيث كان المتهم يخدرها ويجبرها على ارتداء النقاب كي لا يعرفها أحد.

وطالبت الجمعية السلطات الأمنية المختصة بالتدخل. لإنصاف الضحية التي تعيش وضعيا نفسيا صعبا، في الوقت الذي لا يزال الجاني حرا طليقا.