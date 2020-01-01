تركي الخليوي يتغزل في كاريلو بعد سباعية الهلال 

ماجد محمد(صدى):

أشاد تركي الخليوي رئيس لجنة التوثيق سابقاً بمحترف نادي الهلال أندريه كاريلو بعد مهرجان الأهداف للهلال أمام العدالة.

وقال الخليوي في تغريدة منشورة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” كاريلو يلعب عزفاً ويمرر لحناً ويحرز الهدف طرباً.. تخيلوا لو لدينا لاعبا أو اثنين في كل نادٍ.. كيف سيصبح شكل وطعم دورينا!”.

وتغزل الخليوي في كاريلو، قائلا:”

دوري الأمير محمد بن سلمان.. كثيرٌ هم المبدعون في دورينا، والمنتجون أيضا.. لكن الممتعون فقط كاريلو”.

وكان كاريلو ظهر بصورة مميزة في كأس العالم للأندية التي انتهت مؤخراً حيث توج بلقبها ليفربول، أمام الترجي التونسي في ربع النهائي لعب كاريلو مباراة رائعة وصنع هدف ولكن في نصف النهائي.