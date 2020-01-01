هجوم أرامكو واكتتابها.. أبرز الأحداث في المملكة لعام 2019 

عادل الحربي(صدى):

استحوذت على المشهد السياسي والاجتماعي في المملكة خلال عام 2019 عددا من الأحداث المميزة، والتي تمثل نقاطا مفصلية في مجريات العام.

أولا.. السماح للمرأة بإصدار الجواز بنفسها وحرية السفر: قرر مجلس الوزراء في أغسطس الماضي تعديلات على نظام وثائق السفر، شملت السماح للمواطنات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن، ومنحت المواطنات فوق سن 21 عاماً الحق في حرية السفر.

ثانيا.. إطلاق أول قمر صناعي سعودي للاتصالات: أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في فبراير الماضي القمر الأول للاتصالات (SGS-1)، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، بنجاح من مركز غويانا الفرنسي للفضاء.

ثالثا.. الاعتداء على المنشآت النفطية في بقيق وخريص: تعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص عند الساعة 3:43 من فجر الرابع عشر من سبتمبر لهجمات تخريبية تسببت في انقطاع إنتاج 5.7 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتعطّل إنتاج 2 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب، و1.3 مليار قدم مكعب من الغاز الجاف، و500 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان، ونصف مليون برميل من سوائل الغاز.

رابعا.. نتائج محاكمة المتهمين في جريمة مقتـل خاشقجي: كشفت النيابة العامة عة النتائج الأولية لمحاكمة المتهمين في جريمة مقـتل المواطن جمال خاشقجي،وتضمنت الأحكام المبدئية الحكم بالقتل قصاصا بحق 5 متورطين، والسجن لـ3 أشخاص من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بإجمالي 24 عاما، فيما برّأت المحاكمة التي تمت في 9 جلسات كلا من نائب رئيس جهاز المخابرات السابق أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، لعدم وجود أدلة تدينهما، والقنصل محمد العتيبي الذي ثبت أنه كان يتمتع بإجازة شخصية وقت وقوع الجريمة.

خامسا.. طرح أرامكو: شهد العام 2019 إعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في السابع عشر من نوفمبر عن بدء الاكتتاب العام على أسهمها، والذي يُعدّ الأكبر في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ على مستوى العالم.

سادسا.. استشهاد عبد العزيز الفغم: فُجع المجتمع السعودي نهاية سبتمبر بخبر استشهاد اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إثر تعرضه لإطلاق نار من صديق بسبب خلاف شخصي. سابعا.. الاعتداء على السفن السعودية: تعرضت ناقلتان سعوديتان عند الساعة 06:00 صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية الإماراتية بالقرب من إمارة الفجيرة.

ثامنا.. إطلاق التأشيرة السياحية:دشنت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نهاية سبتمبر نظام التأشيرة السياحية الذي يسمح لمواطني 49 دولة حول العالم بدخول المملكة لغرض السياحة مباشرة عبر إصدار التأشيرة إلكترونيا أو عند الوصول للمطارات والمنافذ البرية للمملكة.

تاسعا.. إعلان ميزانية 2020: أقر مجلس الوزراء مطلع ديسمبر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، وبلغت النفقات التقديرية 1.20 تريليون ريال، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 833 مليار ريال.