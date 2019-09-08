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ومن الحب ماقتل !!

Time منذ 6 أشهر
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محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):
الحب قوله فرح وسعادة وبشرى وكتابته متعة وأمل وحياة سعيدةوفعله رقة وإنسانية وأخلاق وتعامل فالحب شعور داخلي ينبع من أعماق القلب يشعرك بالإرتياح في المشاعر والأحاسيس والإخلاص لها .وإذا حدث الحب أفرز الجسم هرمون المحبين (الأوكسيتوسين)والحب درجات وأعلى درجاته حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أساس الحب ومبدأه وهو من الإيمان الذي يصل بالإنسان إلي السعادة والدرجات العليا في الدنيا والآخرة . وبعد ذلك يأتي الحب الفطري كحب الحياة والوالدين والإخوان والأهل والوطن وقيادته .

و يتنوع الحب في مسمياته وأوصافه وتوجهاته فيأتي حب الزوجة وحب المال وحب الرياضة والأندية الرياضية وغيرها مما في مغريات الحياة وهذا الحب درجاته تختلف حسب الفروق الفردية بين الناس ومشاعرهم وقوتهم وصبرهم . ولكن هذا الحب خطير أحيانا فقد يصل بالمحب العاشق إلي الموت كمدا على من أحب وعشق وهذا ما حدث فعلا في حب الشاعر العاشق قيس بن الملوح لأبنة عمه ليلى العامرية والعاشق المتيم قيس بن ذريح للخزاعية لبنى بنت الحباب وعشق رميو وجولييت وكذلك عشق وحب الوليعي مسلم وسقوطه من جبل رضوى ، وهناك غيرهم الكثير من المحبين الذين قتلهم الحب لكن هذه أمثله أخترناها لشهرتها بين الناس وذكرتها كتب قصص الحب كشاهد على صدق الحب ومقولة أن من الحب ماقتل .

وفي العصر الحديث ظهرعشق الأندية الرياضية وحبهابجنون وتعصب يؤدي الي الوفاة وكثيرا ماحدث ذلك ونتيجة لذلك قامت الدراسات التوعوية والأنظمة المنظمة للحد من ذلك ولله الحمد ، وأخيرا وثقت كتب قصص الحب بيت من الشعر مشهور . ( الحب قبلك قتل يونس..... ودحرج لويفي مع الضلعان ) وبالطبع هذا البيت حفظته من أيامالصبا وردتته كثيرا ولكن أخيرا وبعد البحث أكتشفت إن ( لويفي ) ليس أنا المقصود بل تشابه أسماء والاسم غير معروف وكذلك أسم يونس فحمدت الله على فضله أنني لم أحب لدرجة الجنون والموت فالقلب واسع يحب الجميع .

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أحدث التعليقات

المخلص
الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه ومنهم تركي آل الشيخ لكن صدق الله(قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالااللذين ضل سعيهم في الحياة الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)الناس حتى الكافر في وقت الشدايد يرجعون الى الله وهو يزداد ضلالا لكن كما ورد في الحديث الشريف اذا اذنب العبد نكت على القلب نكتة سوداء فاذا استغفر محيت وان زاد ذنب زادت نكتة سوداء حتى يصبح مظلم ويصبح كالكوز المجخي (كالكاس الكبوب على فوه مهما تصب فيه الماء لا يحتفظ به)كذلك القلب يصبح لا ينكر منكر ولا يعرف معروف نسال الله العافية. ان الله ليملي للظالم حتى اذااخذه اخذ عزيز مقتدر اذا ريت الله يعطي الظالم الفاسق على ما هو عليه من الفسوق والفجور فاعلم ان الله الله يملي له حتى يزداد كفر ثم يأخذه بذنبه الله لا يبتلينا
فهد السليمان
يارب تبنا إليك إعترفنا بذنوبنا اللهم تقبل منا وارفع عنا البلاء ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أحببناك واحبابنا رسولك الكريم وأوليائك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
أبو راشد
حسبنى الله ونعم الوكيل ونعم النصير الفحص الدوري عندنا صار جباية لسحب المبالغ حتى لو جيت بسيارتك لازم تنجح بعد ٣ اختبارات وزين اذا ماوصلت إلى ٥ فضلا عن الفحص الآن مربوط بأي سيارة أو شاحنة للبيع ويمكرون والله خير الماكرين.
الملل
الحقيقه انها في بريطانيا براتبها وراتب زوجها ماتقدر تشتري ربع اللي تشتريه في السعوديه نظرا لارتفاع الهايل كيلو برتقال عندنا بقيمة كرتون عندهم الحمدلله اننا في نعمه ونعوذبالله من زوالها
ابوركان
الي صورًقليل أدب

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